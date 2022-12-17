В Северной столице число обращений горожан из-за плохой уборки снега в мегаполисе увеличилось втрое. Этот факт повреждают данные портала «Наш Санкт-Петербург».

Отметим, что в Смольном на рассмотрении находятся более 3,4 тысяч жалоб от петербуржцев. Это говорит о том, что команда губернатора Александра Беглова провалила подготовку к новому зимнему сезону. Не исключено, что халатность коммунальных служб может спровоцировать очередной «снежный коллапс».

Согласно интерактивной карте, претензии к некачественной работе коммунальщиков по уборке от снега тротуаров, домов и дворовых территорий имеются у жителей всех районов Северной столицы. Однако больше всего обращений поступило из центра мегаполиса.

Напомним, 12 декабря на портале «Наш Санкт-Петербург» в статусе «рассмотрения» находились 1178 жалоб. Однако менее чем за неделю их число увеличилось втрое. На этом фоне Кобмлаг продолжает рассказывать об «успешной» работе по очистке улиц от осадков.

Примечательно, что петербуржцы регулярно публикуют в соцсетях фотографии с огромными сугробами, образовавшимися вдоль дорог, во дворах и на тротуарах. Так, Смольный не изменил подход к решению системных проблем, а только создает «имитацию» бурной деятельности. Это подтверждает ноябрьские показательные «учения» в Центральном районе.

Представители экспертного сообщества заявляли, что Беглов и его команда не сделали работу над ошибками прошлой зимы. По словам мундепа МО Шушары в составе Пушкинского района, городские чиновники провалят текущий зимний сезон из-за плохой снегоуборки.