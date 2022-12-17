ента новостей

14:04
Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей
13:52
В Петербурге автоледи на каршеринге перевозила почти 1 кг психотропного средства
13:16
В Кингисеппе конфликт на почве ревности закончился стрельбой
13:12
В Петербурге пожилая женщина потеряла более 1,7 миллиона рублей, решившая заработать на криптовалютах
12:56
На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана
12:41
В Красном Селе задержали мигранта, совершившего грабёж
12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
12:36
В Пикколово тушили ангар предприятия по обработке древесины
12:32
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое
09:47
Китайцы активизировались
09:05
Дрозденко под санкциями
08:25
Что с турпотоком?
20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
20:42
Губернатор Ленобласти присвоил почетные звания работникам спорта
20:39
В Корабелке прошел Зимний Бал
20:36
Петербург примет Всероссийские юношеские соревнования по дзюдо
20:34
Андрей Картаполов заявил о жестком контроле за захоронением бойцов ЧВК «Вагнер» с воинскими почестями
19:21
В Ленобласти музеи приготовили для детей новогодние программы
18:21
Мобилизованные петербуржцы и члены их семей получат право на бесплатную юридическую помощь
17:19
Петербургские единороссы поздравили единственную в стране и мире женщину-арктического капитана с 90-летием Северного морского пути
17:16
В Петербурге продолжается акция «Дерево желаний»
17:02
В Сясьстрое построили дом для 195 жителей аварийных бараков
16:44
В Петербурге подвели итоги работы Антинаркотической комиссии
15:25
В Ленобласти восстановят сказочный дом Бабы Яги
15:11
Выставка работ финалистов конкурса «Всё будет хорошо!!!!»
14:30
В Петербурге осужден мужчина, убивший и расчленивший своего знакомого
14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
14:22
В Красносельском районе изнасиловали 14-летнюю девочку
11:48
В Выборгском районе иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:20
В Гатчине мошенники выманили у пенсионерки полмиллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое

Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Количество жалоб на некачественную уборку снега в Петербурге увеличилось втрое

В Северной столице число обращений горожан из-за плохой уборки снега в мегаполисе увеличилось втрое. Этот факт повреждают данные портала «Наш Санкт-Петербург».

Отметим, что в Смольном на рассмотрении находятся более 3,4 тысяч жалоб от петербуржцев. Это говорит о том, что команда губернатора Александра Беглова провалила подготовку к новому зимнему сезону. Не исключено, что халатность коммунальных служб может спровоцировать очередной «снежный коллапс».

Согласно интерактивной карте, претензии к некачественной работе коммунальщиков по уборке от снега тротуаров, домов и дворовых территорий имеются у жителей всех районов Северной столицы. Однако больше всего обращений поступило из центра мегаполиса.

Напомним, 12 декабря на портале «Наш Санкт-Петербург» в статусе «рассмотрения» находились 1178 жалоб. Однако менее чем за неделю их число увеличилось втрое. На этом фоне Кобмлаг продолжает рассказывать об «успешной» работе по очистке улиц от осадков.

Примечательно, что петербуржцы регулярно публикуют в соцсетях фотографии с огромными сугробами, образовавшимися вдоль дорог, во дворах и на тротуарах. Так, Смольный не изменил подход к решению системных проблем, а только создает «имитацию» бурной деятельности. Это подтверждает ноябрьские показательные «учения» в Центральном районе.

Представители экспертного сообщества заявляли, что Беглов и его команда не сделали работу над ошибками прошлой зимы. По словам мундепа МО Шушары в составе Пушкинского района, городские чиновники провалят текущий зимний сезон из-за плохой снегоуборки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-12-2022, 11:44
Журналисты «Фонтанки» пытаются оправдать некачественную уборку снега в Петербурге - аналитики
6-11-2022, 13:40
Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу
6-12-2022, 11:26
В Петербурге спецмашины для уборки снега «отдыхают» на фоне неубранных сугробов
21-01-2019, 08:18
Рекордный вывоз снега
25-02-2016, 12:10
Проблема снега
25-10-2022, 08:56
Петербург при Беглове стал некомфортным для жизни зимой

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 12:37
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб. Пострадал 65-летний пассажир
0
146
Вчера, 20:46
В Ленобласти ДТП собирает пробку на «Сортавале»
0
135
Вчера, 14:28
В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок
0
103
Вчера, 09:32
На КАД столкнулись две фуры
Наверх