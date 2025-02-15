Каждый второй петербуржец сталкивался со служебным романом

«Питерец.ру» сообщает, что, согласно результатам исследования, почти у половины жителей СПб случались служебные романы – таковых 42%. Это подтверждает растущую тенденцию в современном обществе, где работа и личная жизнь часто переплетаются.

Опрос, проведенный среди представителей разных возрастных групп и профессий, показал, что служебные романы становятся все более распространенными. Это может быть связано с тем, что люди проводят много времени на работе и имеют больше возможностей для общения с коллегами.

Интересно, что большинство участников опроса считают служебные романы нормальными и даже полезными для карьеры и личной жизни. Однако некоторые предупреждают о возможных трудностях, которые могут возникнуть при разрыве отношений с коллегой.