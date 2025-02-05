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Питерец.ру » Общество » В Пулково изменят работу такси

В Пулково изменят работу такси

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В ближайшее время в аэропорту Пулково вступят в силу новые правила заказа такси

«Питерец.ру» сообщает, что в связи с увеличением пассажиропотока в аэропорту Пулково принято решение об ограничении количества мест для заказа такси. Это обусловлено необходимостью оптимизировать работу службы такси и обеспечить более комфортное обслуживание пассажиров.

Теперь заказать такси можно будет только в специально отведенных для этого местах, расположенных в терминалах аэропорта. Это позволит избежать очередей и ускорить процесс посадки в транспортное средство.

Администрация аэропорта приносит свои извинения за временные неудобства и просит пассажиров быть терпеливыми и понимающими. Дополнительная информация о новых правилах заказа такси в Пулково будет размещена на официальном сайте аэропорта и в информационных материалах, расположенных в терминалах.

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