В Пулково изменят работу такси

«Питерец.ру» сообщает, что в связи с увеличением пассажиропотока в аэропорту Пулково принято решение об ограничении количества мест для заказа такси. Это обусловлено необходимостью оптимизировать работу службы такси и обеспечить более комфортное обслуживание пассажиров.

Теперь заказать такси можно будет только в специально отведенных для этого местах, расположенных в терминалах аэропорта. Это позволит избежать очередей и ускорить процесс посадки в транспортное средство.

Администрация аэропорта приносит свои извинения за временные неудобства и просит пассажиров быть терпеливыми и понимающими. Дополнительная информация о новых правилах заказа такси в Пулково будет размещена на официальном сайте аэропорта и в информационных материалах, расположенных в терминалах.