Заброшенные дачи в СПб могут изъять

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге существует проблема заброшенных дач. Городские власти обеспокоены состоянием этих объектов и предупреждают их владельцев о возможных последствиях.

Согласно закону, который вступает в силу с 1 марта, заброшенные здания могут быть изъяты в пользу государства. Это произойдет, если владельцы не следили за состоянием своей недвижимости и не поддерживали ее в надлежащем виде.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга напоминает, что за нарушение требований по содержанию зданий и земельных участков предусмотрены штрафы. В случае неуплаты штрафов может быть принято решение об изъятии заброшенных дач.

Чтобы избежать негативных последствий, владельцам заброшенных дач рекомендуется следить за их состоянием и своевременно устранять выявленные нарушения. В случае необходимости можно обратиться за помощью к специалистам.