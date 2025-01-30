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В Ленобласти росгвардейцы из 10 регионов страны отработали стрельбу из гранатометов и снайперских винтовок

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Под Петербургом росгвардейцы из 10 регионов страны отработали стрельбу из гранатометов и снайперских винтовок

В Ленинградской области прошли боевые стрельбы снайперов и расчетов гранатометов, в которых приняли участие сотрудники ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из 10 регионов страны.

В ходе боевых стрельб со спецназом Росгвардии в дневное и ночное время проведены занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. Снайпера Росгвардии отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Также сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии применяли автоматические станковые гранатометы АГС-17 и ручные противотанковые гранатометы РПГ-7 для поражения бронетехники условного противника, имитируемой полноразмерными мишенями.

Подготовка снайперов и расчетов гранатометов Росгвардии проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. В боевых стрельбах участвовали росгвардейцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей, республик Коми и Карелия.

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