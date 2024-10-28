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Питерец.ру » Общество » Летчики Росгвардии в ходе учения отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп под Петербургом

Летчики Росгвардии в ходе учения отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп под Петербургом

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54
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленобласти летчики Росгвардии в ходе учения отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп

В Ленинградской области экипажи вертолетов Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии отработали применение авиационных средств поражения. В ходе полётов росгвардейцы выполняли поиск легкобронированной техники и инженерных укреплений условного противника, имитируемых полноразмерными мишенями.
Обнаружив цель, летчики применяли для ее уничтожения неуправляемые авиационные ракеты и танковые пулеметы Калашникова. Пилоты вели огонь на предельно малой высоте - до 100 метров и на скорости около 200 километров в час. Полеты проходили в дневное и ночное время, средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.

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