Летчики Росгвардии в ходе учения отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп под Петербургом

В Ленинградской области экипажи вертолетов Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии отработали применение авиационных средств поражения. В ходе полётов росгвардейцы выполняли поиск легкобронированной техники и инженерных укреплений условного противника, имитируемых полноразмерными мишенями.

Обнаружив цель, летчики применяли для ее уничтожения неуправляемые авиационные ракеты и танковые пулеметы Калашникова. Пилоты вели огонь на предельно малой высоте - до 100 метров и на скорости около 200 километров в час. Полеты проходили в дневное и ночное время, средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.