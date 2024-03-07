В Ленобласти прошли соревнования снайперов Росгвардии из 8 регионов страны

В Ленинградской области прошел учебный сбор по подготовке снайперов, в котором приняли участие сотрудники отрядов ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из 8 регионов страны.

В ходе сбора со снайперами Росгвардии проведены занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности. При ведении боевых стрельб, как в дневное, так и в ночное время, снайпера отработали поражение целей на сверхдальние расстояния, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня. Кроме того, сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии провели стрельбы из различных снайперских винтовок.

Подготовка снайперов проводилась с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Сбор завершился соревнованиями на самого меткого снайпера.