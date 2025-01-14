В Бразилии ограничат использование смартфонов в начальных и средних школах

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в понедельник подписал законопроект, ограничивающий использование смартфонов в школе, следуя глобальной тенденции к таким ограничениям.

Этот шаг повлияет на учащихся начальных и средних школ по всей южноамериканской стране, начиная с февраля. Он обеспечивает правовую основу, гарантирующую, что учащиеся будут использовать такие устройства только в чрезвычайных и опасных случаях, в образовательных целях или если они имеют инвалидность и нуждаются в этом.

Министр образования Камило Сантана сообщил журналистам в понедельник, что дети подключаются к Интернету в раннем возрасте, из-за чего родителям становится сложнее следить за тем, что они делают, и что ограничение использования смартфонов в школе поможет им.

«Мы хотим, чтобы эти устройства, как и во многих других странах, использовались в классе только в педагогических целях и под руководством учителя», — сказал Сантана.

Многие родители и ученики также одобрили этот шаг. Опрос, опубликованный в октябре бразильским опросником Datafolha, показал, что почти две трети респондентов поддерживают запрет на использование смартфонов детьми и подростками в школах. Более трех четвертей заявили, что эти устройства приносят больше вреда, чем пользы их детям.