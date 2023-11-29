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Питерец.ру » Общество » В Московском районе в школе №684 открылось пространство для саморазвития

В Московском районе в школе №684 открылось пространство для саморазвития

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В школе № 684 «Берегиня» Московского района открылось эмоционально безопасное пространство «ProЯвление» для самовыражения и саморазвития учащихся 5-11 классов.

В Московском районе Петербурга в школе № 684 «Берегиня» создано эмоционально безопасное пространство «ProЯвление» для самовыражения и саморазвития учащихся 5-11 классов.

Проект занял третье место из 30 в городском рейтинге победителей «Твой бюджет в школах – 2022». Бюджет составил порядка трех миллионов рублей.

«Инициативы ребят, воплощенные в проекты - это уникальный продукт. В процессе обсуждения идей развиваются лидерские качества и ответственность перед школой, обществом и, в конечном итоге, перед страной. Важно, что детей поддерживают учителя и наставники. После выпуска авторы проектов оставляют своей школе замечательные пространства для отдыха, библиотеки, предметные кабинеты и даже уголки природы», - отметил губернатор Александр Беглов.

«ProЯвление» позволит школьникам бороться с психологическим напряжением и стрессом, предотвратить асоциальное поведение и нервные срывы. В рамках проекта модернизированы и объединены две площадки школы: рекреации третьего этажа и квартира, расположенная в правом крыле. Созданы четыре отдельных пространства: «Мозговой штурм» для генерации новых идей, медиа-студия «PROбуди себя», «Капсула времени», где можно поделиться значимыми событиями и своими чувствами, «PROдуктивное PROстранство», где можно выразить эмоции, глядя в зеркалах.

Кроме того, инициатива даст возможность школьникам обмениваться интересными книгами, смотреть репортажи о важных и интересных школьных событиях, играть в настольные игры.

Проект «Твой бюджет в школах» проводится в Петербурге с 2019 года. К нему уже присоединились 177 школ из всех районов города. Среди проектов-победителей 2022 года - создание многофункциональных пространств, коворкингов и зон отдыха, школьных медиацентров, оснащение предметных кабинетов и лабораторий.

Общая финансовая поддержка составит 90 млн рублей.

Новшество этого года – участие школ-победителей в творческом конкурсе «Инициативный проект. Открытие». Жюри выберет самое яркое, креативное и инновационное открытие объекта, реализованного в рамках проекта «Твой бюджет в школах — 2022».

Петербургские практики инициативного бюджетирования «Твой бюджет» и «Твой бюджет в школах» уже седьмой год подряд включаются Минфином России в состав лучших проектов российских регионов за уровень информационной поддержки, лучший сайт и качество процессов по генерации идей, их отбору и реализации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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