В Московском районе в школе №684 открылось пространство для саморазвития

В Московском районе Петербурга в школе № 684 «Берегиня» создано эмоционально безопасное пространство «ProЯвление» для самовыражения и саморазвития учащихся 5-11 классов.
Проект занял третье место из 30 в городском рейтинге победителей «Твой бюджет в школах – 2022». Бюджет составил порядка трех миллионов рублей.
«ProЯвление» позволит школьникам бороться с психологическим напряжением и стрессом, предотвратить асоциальное поведение и нервные срывы. В рамках проекта модернизированы и объединены две площадки школы: рекреации третьего этажа и квартира, расположенная в правом крыле. Созданы четыре отдельных пространства: «Мозговой штурм» для генерации новых идей, медиа-студия «PROбуди себя», «Капсула времени», где можно поделиться значимыми событиями и своими чувствами, «PROдуктивное PROстранство», где можно выразить эмоции, глядя в зеркалах.
Кроме того, инициатива даст возможность школьникам обмениваться интересными книгами, смотреть репортажи о важных и интересных школьных событиях, играть в настольные игры.
Проект «Твой бюджет в школах» проводится в Петербурге с 2019 года. К нему уже присоединились 177 школ из всех районов города. Среди проектов-победителей 2022 года - создание многофункциональных пространств, коворкингов и зон отдыха, школьных медиацентров, оснащение предметных кабинетов и лабораторий.
Общая финансовая поддержка составит 90 млн рублей.
Новшество этого года – участие школ-победителей в творческом конкурсе «Инициативный проект. Открытие». Жюри выберет самое яркое, креативное и инновационное открытие объекта, реализованного в рамках проекта «Твой бюджет в школах — 2022».
Петербургские практики инициативного бюджетирования «Твой бюджет» и «Твой бюджет в школах» уже седьмой год подряд включаются Минфином России в состав лучших проектов российских регионов за уровень информационной поддержки, лучший сайт и качество процессов по генерации идей, их отбору и реализации.
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