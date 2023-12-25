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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи

В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать 25 городских музеев и два парка

В Санкт-Петербурге введена новая мера социальной поддержки для участников специальной военной операции, а также призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и их семей.

Это решение было принято в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга, подписанного губернатором Александром Бегловым. Теперь эти люди имеют право на бесплатное посещение музеев и парков культуры и отдыха, которые находятся под управлением исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Всего доступно 25 музеев и два парка культуры и отдыха для бесплатного посещения. Среди них Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова и Ленинградский зоологический парк. Эти объекты являются популярными местами отдыха и развлечений для горожан и туристов. Теперь участники специальных военных операций и их семьи смогут насладиться их прекрасной атмосферой и уникальными экспозициями без необходимости оплачивать входные билеты.

Порядок бесплатного посещения будет определен Комитетом по культуре.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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