В Санкт-Петербурге участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать музеи

В Санкт-Петербурге введена новая мера социальной поддержки для участников специальной военной операции, а также призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и их семей.

Это решение было принято в рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга, подписанного губернатором Александром Бегловым. Теперь эти люди имеют право на бесплатное посещение музеев и парков культуры и отдыха, которые находятся под управлением исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Всего доступно 25 музеев и два парка культуры и отдыха для бесплатного посещения. Среди них Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова и Ленинградский зоологический парк. Эти объекты являются популярными местами отдыха и развлечений для горожан и туристов. Теперь участники специальных военных операций и их семьи смогут насладиться их прекрасной атмосферой и уникальными экспозициями без необходимости оплачивать входные билеты.

Порядок бесплатного посещения будет определен Комитетом по культуре.