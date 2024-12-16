СПб в топ-10 по доступности авто

Хотя автомобиль давно перестал считаться предметом роскоши, возможность его приобретения есть далеко не у всех. Также уровень доступности покупки машины зависит от региона.

«Питерец.ру» сообщает, что СПб попал в топ-10 регионов, чьи жители могут себе позволить авто. При формировании рейтинга учитывалась возможность приобретения и последующего содержания машины стоимостью от 2,9 млн. руб. Определялся процент семей, которые могут себе такое позволить.

Лидерами оказались ЯНАО, Магаданская обл. и Чукотка – с показателями 54%, 44% и 43%. Петербург оказался на 9 позиции – 29%, Москва на 6-й – 37%. Последние в этом списке – северокавказские регионы. Конечно же, определяющими здесь стали доходы жителей.