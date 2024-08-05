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Питерец.ру » Общество » Насколько доступен бензин в СПб?

Насколько доступен бензин в СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Петербург вошел в топ-10 по рейтингу доступного бензина

«Питерец.ру» сообщает, что был определен рейтинг регионов с наиболее доступным бензином. Для расчета учитывалась стоимость литра этого топлива и средняя зарплата. В итоге Северная столица заняла лишь 9 место. На свою зарплату жители СПб в среднем могут приобрести 1654 л. бензина. Что касается Ленобласти, она и вовсе заняла 23 место – в том регионе люди могут купить 1214 л.

Самым доступным бензин оказался в ЯНАО – рассчитываемый показатель там равен 2700 л. 2 место заняла Москва, а тройку «призеров» замкнула Чукотка, где можно приобрести 2441 и 2341 л. топлива соответственно.

Хуже всего обстоят дела в Ингушетии, Чечне и Дагестане – на зарплаты там купишь всего лишь 633, 683 и 697 л. бензина. Если смотреть в среднем по России, то граждане нашей страны могут себе ежемесячно позволить 1334 л. бензина.

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