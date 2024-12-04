Куда можно отправиться на Новый год?

«Питерец.ру» отмечает, что некоторые жители Петербурга желают провести Новый год дома. Однако есть немало людей, которые хотят отправиться в другой город. Большой популярностью здесь пользуются внутренние направления.

Например, петербуржцы могут провести новогодние каникулы в Волгограде, Махачкале или Казани. За одну ночь там придется заплатить в пределах 5,8-7 тыс. руб. Также популярен новогодний отдых в Самаре – поездка в один конец туда обойдется в 8,9 тыс. руб., а аренда квартиры – около 4 тыс. руб. в сутки.

Есть и другие города, куда можно отправиться, чтобы весело провести время. Например, кто-то выбирает Москву, Сочи, Краснодар и другие места. Все зависит от личных предпочтений и размера кошелька.