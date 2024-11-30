С доставкой еды возникли проблемы

«Питерец.ру» отмечает, что по всей стране наблюдаются сбои в работе сервисов. Это относится к приложениям банков и мобильных операторов, а также к другим площадкам. Петербуржцы же столкнулись с проблемой при заказе доставки еды.

Например, подобное происходило в некоторых сервисах быстрого питания. На эти сбои пожаловалось более тысячи человек. Клиенты заведений не могли зайти на сайт или в приложение, из-за чего не было возможности оформить доставку.

В других регионах люди испытывали сложности в работе банковских сервисов. Напоминаем, ранее с подобными трудностями сталкивались в СПб и Ленобласти – тогда возникали сбои в работе Т-банка.

