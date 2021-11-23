Еле вызвали врача

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в работе службы «122» возникали сбои. В результаты жители Петербурга испытывали сложности с тем, чтобы вызвать врача на дом. По причине сбоев многие люди не могли дозвониться в эту службу.

Например, одна из жительниц города рассказала, что ей удалось это сделать только с 7-й попытки. Сервис постоянно зависал при сообщении даты рождения больного. Однако уже к обеду все заработало в штатном режиме.

Технический прогресс и развитие новых технологий – отличная вещь. Но иногда возникают сложности в работе современных сервисов. В такие минуты системы, призванные упростить нам жизнь, ее как раз усложняют. Люди раздражаются, злятся и негодуют, но ничего не могут с этим поделать. Хорошо, что сбой в работе службы «112» длился недолго.