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Питерец.ру » Общество » Еле вызвали врача

Еле вызвали врача

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
r-19.ru
Из-за технического сбоя петербуржцы не могли вызвать врача

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в работе службы «122» возникали сбои. В результаты жители Петербурга испытывали сложности с тем, чтобы вызвать врача на дом. По причине сбоев многие люди не могли дозвониться в эту службу.

Например, одна из жительниц города рассказала, что ей удалось это сделать только с 7-й попытки. Сервис постоянно зависал при сообщении даты рождения больного. Однако уже к обеду все заработало в штатном режиме.

Технический прогресс и развитие новых технологий – отличная вещь. Но иногда возникают сложности в работе современных сервисов. В такие минуты системы, призванные упростить нам жизнь, ее как раз усложняют. Люди раздражаются, злятся и негодуют, но ничего не могут с этим поделать. Хорошо, что сбой в работе службы «112» длился недолго.

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