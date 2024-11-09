Что с вакансиями в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что в прошлом месяце в городе на Неве было 113 тыс. вакансий. Это на 9% больше, нежели годом ранее. Перед началом зимы высоким спросом пользуются работники общепита и образования, также востребованы специалисты по страхованию.

Если оценивать спрос за октябрь, то в лидерах в Петербурге оказались курьеры, логисты и водители. На 23% повысился спрос на медработников, вакансий в сфере науки и образования стало на 22% больше.

В общем, ситуация на рынке труда продолжает меняться. Работодатели размещают различные вакансии, так что желающие устроиться смогут найти работу. Конечно, отыскать хорошее местечко, да еще и по нужной специальности и с ожидаемой зарплатой, удается далеко не всем.