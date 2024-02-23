Петербург опять среди популярных турнаправлений

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты проанализировали, куда отправляются отдыхать наши соотечественники в период длинных февральских выходных. Самым популярным туристическим направлением в эти дни стала Москва, 2 место занял Петербург, 3-е – Казань.

Средний суточный расход туристов в Северной столице составляет 4,4 тыс. руб. Так что отдых получается недорогим. К тому же в городе на Неве есть множество красивых мест, что делает его вдвойне привлекательным для гостей.

Туристы посещают Петербург не только во время праздников. Так за прошлый год здесь побыло более 9,5 млн приезжих, которые потратили примерно 500 млрд руб. Согласно прогнозам, в этом году туристический поток должен увеличиться на 10%.