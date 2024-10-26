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Питерец.ру » Общество » Мигранты не хотят быть сантехниками и уборщиками?

Мигранты не хотят быть сантехниками и уборщиками?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Мигранты проявляют меньше активности по откликам относительно ряда вакансий

«Питерец.ру» отмечает, что в последнее время наблюдаются изменения на рынке труда СПб. В частности, изменились предпочтения у трудовых мигрантов. Если раньше иностранцы активно откликались на вакансии сантехников, маляров и уборщиков, то сейчас этот интерес снизился.

Такой вывод сделан на основании анализа за 3-й квартал. Желающих устроиться водителями и уборщиками стало на 9% меньше. Спрос на работу маляра и штукатура снизился на 13%. Откликов на вакансию сантехника было на 36% меньше.

Данные изменения объясняются повышением требований к трудовым мигрантам. Еще участились случаи высылки иностранцев-нелегалов. Логично, что это повлияло на снижение активности таких людей, хотя зарплаты в СПб по-прежнему остаются высокими.

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