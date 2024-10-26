Теплую одежду покупают меньше

«Питерец.ру» сообщает, что магазины Северной столицы столкнулись с необычной ситуацией. В последний месяц в городе значительно снизился спрос на теплую осеннюю одежду.

Так, по сравнению с прошлым годом продажи курток упали на 17%, пальто – на 21%. Снижение наблюдается и по другим товарам. Шапки, теплые носки и свитеры приобретали на 11%, 7% и 8% меньше.

Однако происходящее объясняется двумя причинами. Во-первых, покупатели активно перешли на онлайн-площадки. Заказывать одежду в интернете гораздо удобнее и выгоднее по деньгам. Поэтому продажи одежды там выросли до 15%.

Во-вторых, этой осенью в Петербурге наблюдается аномально теплая погода. Естественно, что жители города меньше думают о покупке теплых вещей.