Не унижай ветеранов

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме будет рассматриваться закон, предполагающий уголовное наказание для людей, оскорбивших ветеранов ВОВ. Соответствующий проект внесли депутаты Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Владимир Шаманов.

Парламентарии предлагают рассматривать оскорбление ветеранов как одно из проявлений реабилитации нацизма. В настоящий момент по этой статье полагается штраф до полмиллиона руб. или срок до 5 лет.

Вероятность, что предложенные депутатами поправки будут приняты, достаточно высока. Тема недопустимости оскорбления ветеранов была снова поднята после инцидента, связанного с Навальным. Напоминаем, что оппозиционер оскорбил ветерана войны, за что был привлечен к ответственности.