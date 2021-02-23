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Питерец.ру » Общество » Не унижай ветеранов

Не унижай ветеранов

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gazeta.ru
Оскорбление ветеранов ВОВ может обернуться сроком

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме будет рассматриваться закон, предполагающий уголовное наказание для людей, оскорбивших ветеранов ВОВ. Соответствующий проект внесли депутаты Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Владимир Шаманов.

Парламентарии предлагают рассматривать оскорбление ветеранов как одно из проявлений реабилитации нацизма. В настоящий момент по этой статье полагается штраф до полмиллиона руб. или срок до 5 лет.

Вероятность, что предложенные депутатами поправки будут приняты, достаточно высока. Тема недопустимости оскорбления ветеранов была снова поднята после инцидента, связанного с Навальным. Напоминаем, что оппозиционер оскорбил ветерана войны, за что был привлечен к ответственности.

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