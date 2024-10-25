Пришлось перейти на дистанционку

«Питерец.ру» сообщает, что работа некоторых школ СПб приостановлена из-за вспышки пневмонии. Соответствующее решение принято Роспотребнадзором. Ученики этих заведений будут заниматься дистанционно.

Пока изменения коснулись 7 корпусов школ, находящих в 5 р-нах Северной столицы. Обучение в удаленном формате продолжится, пока школьникам не будет дано разрешение вернуться в классы. Данный вопрос находится на контроле Роспотребнадзора.

Число детей, заразившихся пневмонией, не сообщается. Однако проблема, связанная с ростом данного заболевания, очевидна. Мы уже сообщали, что за последний месяц в СПб участились случаи внебольничных пневмоний. Рост заболеваемости наблюдается и по стране.