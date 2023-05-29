По требованию прокуратуры ликвидируют свалку в Шувалово

Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления.

Установлено, что на земельном участке, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, западнее д. 53 лит. В по Заповедной ул, образовалась несанкционированная свалка. Так, на территории площадью около 1000 куб. м находится большое количество строительных отходов: грунт, пластмасса, бой бетона, кирпича, стекло, порубочные остатки и пр.

С целью защиты окружающей среды, прав и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Приморского района с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.