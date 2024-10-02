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Питерец.ру » Общество » Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»

Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Центр «Дзержинец»
В Кировском районе Ленинградской области в рамках проекта «Небо Родины» состоится поисковая экспедиция.

С 4 по 6 октября в Кировском районе Ленинградской области в рамках проекта «Небо Родины» состоится поисковая экспедиция.

Участники экспедиции будут работать в радиусе предполагаемого места падения советского самолета. Проживание и питание организованы в полевом лагере, что создаст уникальную атмосферу для совместной работы и изучения истории. В рамках экспедиции также запланированы обучающие семинары по военной археологии, где опытные специалисты поделятся знаниями о методах поисковой деятельности и археологических исследований.

Справочно: проект «Небо Родины» является победителем конкурса Росмолодёжь.Гранты среди НКО на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

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