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Питерец.ру » Общество » СПб закупил более тысячи «социальных» квартир

СПб закупил более тысячи «социальных» квартир

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге закупили 1069 квартир, рассчитанных на льготников

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб продолжают реализовывать различные социальные проекты. Одно из таких направлений – предоставление жилья для льготников. На это выделяются средства из бюджета.

Так, в 2024-м город приобрел более 1 тыс. квартир, предназначенных для данной группы петербуржцев, причем 243 – для колясочников. СПб подписал 525 соответствующих контрактов на сумму 8,3 млрд. руб. Теперь в 2024-м к городу перейдет 288 квартир, еще через год – 326, через 2 года – 455.

В этом году Северная столица получила более 2 тыс. квартир, также 205 – по новым соглашениям. Данное жилье находится в 11 районах города. Так что постепенно нуждающиеся получают полагающиеся им по закону квартиры.

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