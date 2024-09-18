СПб закупил более тысячи «социальных» квартир

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб продолжают реализовывать различные социальные проекты. Одно из таких направлений – предоставление жилья для льготников. На это выделяются средства из бюджета.

Так, в 2024-м город приобрел более 1 тыс. квартир, предназначенных для данной группы петербуржцев, причем 243 – для колясочников. СПб подписал 525 соответствующих контрактов на сумму 8,3 млрд. руб. Теперь в 2024-м к городу перейдет 288 квартир, еще через год – 326, через 2 года – 455.

В этом году Северная столица получила более 2 тыс. квартир, также 205 – по новым соглашениям. Данное жилье находится в 11 районах города. Так что постепенно нуждающиеся получают полагающиеся им по закону квартиры.