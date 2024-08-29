Гаишник оказался честным

Бытует мнение, что гаишников всегда можно купить и уйти таким способом от ответственности. Однако реальность оказывается иной – честные и нечестные люди встречаются среди представителей разных профессий.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице осудили водителя, пытающегося дать взятку гаишнику. Следствием установлено, что водитель положил 10,7 тыс. руб. в бардачок машины ГАИ, все это происходило в присутствии инспектора. Однако сотрудник ГИБДД не взял эти деньги и сообщил о данном инциденте. В итоге состоялся суд и водителя, пытавшего дать взятку, осудили на 1 год.

Так что арестовывают не только гаишников-взяточников. Проблемы с законом могут иметь и те, кто предлагают деньги инспекторам.