Борьба с коррупцией продолжается

К сожалению, в нашей стране процветает коррупция. Это зло коснулось многих сфер, в том числе образование. Однако борьба со взятками по-прежнему продолжается. Есть немало честных людей, которые идти на нарушение закона не хотят.

«Питерец.ру» сообщает, что студентка медицинского университета была задержана во время попытки дать взятку преподавателю. 23-летняя девушка намеревалась передать 250 тыс. рублей. Это были деньги от 3 студентов, надеющихся таким способом получить зачет по фармакологии.

Однако в действие вмешались правоохранительные органы. В итоге девушка была привлечена к уголовной ответственности. Ее осудили и дали 6 лет лишения свободы условно. Вот так закончилась попытка взятки.

К счастью, далеко не все соглашаются участвовать в подобных деяниях. Будь таких принципиальных людей больше, коррупции в городе и стране было бы меньше.