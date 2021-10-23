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Питерец.ру » Общество » Несколько тысяч человек в одном помещении

Несколько тысяч человек в одном помещении

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
newizv.ru
Предпринимателя подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

Могут ли в одном помещении проживать сразу 4 тыс. человек? Оказывается, могут. Причем речь идет не о гостинице, пансионате или коливинг-центре. Несколько тысяч человек прекрасно могут разместиться в обычном жилье. Проблема в том, что эти люди становятся невидимыми. Но они там все равно есть, ведь по документам числятся.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице привлекли к ответственности предпринимателя, подозреваемого в фиктивной регистрации иностранных граждан. По имеющимся данным, этот человек зарегистрировал более 4 тыс. человек в помещении, расположенном на Московском пр-те. Против этого мужчины возбуждено уголовное дело.

Предпринимателя обвиняют в организации незаконной миграции. Теперь предприимчивому человеку придется ответить за использование своей «гениальной схемы», ведь правоохранительные органы такую «гениальность» не поощряют и трактуют ее по закону.

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