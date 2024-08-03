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Питерец.ру » Общество » Паромная переправа пользуется спросом

Паромная переправа пользуется спросом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Паромной переправой в центре СПб часто пользовались в последние 3 месяца

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился спрос на паромную переправу от Адмиралтейства до Петропавловской крепости. В период с мая по июль ей воспользовались 55 тыс. человек, что превышает количеством пассажиров за весь предыдущий год.

Путь по этой переправе занимает 7 минут. Плавание осуществляется на 11-местных тримаранах – специальных суднах, состоящих из корпусов. В летний сезон они работают с 10 до 20 часов и отплывают с интервалом в 10 минут.

Пятая часть путешествующих по этой переправе – это семьи с детьми. Такие водные прогулки становятся особенно интересны людям, приезжающим в Петербург. Не зря эти путешествия входят во многие экскурсионные программы. Об этом сообщили в туристическом комитете СПб.

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