Паромная переправа пользуется спросом

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице увеличился спрос на паромную переправу от Адмиралтейства до Петропавловской крепости. В период с мая по июль ей воспользовались 55 тыс. человек, что превышает количеством пассажиров за весь предыдущий год.

Путь по этой переправе занимает 7 минут. Плавание осуществляется на 11-местных тримаранах – специальных суднах, состоящих из корпусов. В летний сезон они работают с 10 до 20 часов и отплывают с интервалом в 10 минут.

Пятая часть путешествующих по этой переправе – это семьи с детьми. Такие водные прогулки становятся особенно интересны людям, приезжающим в Петербург. Не зря эти путешествия входят во многие экскурсионные программы. Об этом сообщили в туристическом комитете СПб.