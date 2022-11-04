195 тысяч от президента

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин принял решение по поводу предоставления выплат мобилизованным и военным-контрактникам. Речь идет о получении суммы в 195 тыс. руб.

Напоминаем, что ранее власти Петербурга утвердили выплаты в размере 100 тыс. и 300 тыс. руб. Эти деньги полагаются мобилизованным и добровольцам. Теперь же эти граждане смогут получить еще и федеральную выплату.

Что касается самой мобилизации, то этот процесс был завершен. В настоящий момент 300 тыс. человек из запаса было призвано. Из них 87 тыс. прошли подготовку и присоединились к боевым действиям.

Остальные мобилизованные проходят мероприятия по боевому слаживанию. Спецоперация продолжается, но хочется надеяться, что боевые действия не продлятся долго.