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Питерец.ру » Общество » Купаться в море тоже опасно?

Купаться в море тоже опасно?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
magicwaters.ru
После купания в морской воде можно получить инфекцию

Морская вода полезна для здоровья. В ней находится множество веществ, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Однако купание в море тоже может быть опасным.

Находящиеся в воде инфекции можно подцепить не только в речной воде, но и на море. Так что вероятность заразиться гепатитом А или другой болезнью тоже присутствует. Об этом заявила врач-терапевт Екатерина Веретельникова.

По ее словам, не все люди соблюдают правила гигиены. Именно это и становится причиной заболевания. После купания необходимо обязательно принять душ и вымыть руки. Эти же рекомендации актуальны, когда вы просто потрогали песок или гальку. Еще нельзя купаться, если у вас имеются открытые раны или порезы.

«Питерец.ру» отмечает, что не стоит пренебрегать этими полезными советами. Чаще всего, в море заражаются бактериальными инфекциями. Но многих случаев можно было избежать, соблюдая простые правила.

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