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Питерец.ру » Общество » В Петербурге проходит акция «Везу детей безопасно»

В Петербурге проходит акция «Везу детей безопасно»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Единороссы расскажут водителям Северной столицы, как обеспечить безопасность ребёнка в автомобиле

«Везу детей безопасно» — такое название носит акция, которую «Единая Россия» проводит во всех регионах страны. Петербург не стал исключением: в рамках реализации направления Народной программы партии «Крепкая семья» и одноимённого партпроекта водителям Северной столицы расскажут, как обеспечить безопасность ребёнка в автомобиле.

Ранее «Единая Россия» вместе с профильными ведомствами и общественными организациями разработала специальные материалы, посвящённые этой теме. Среди основных положений — правильное использование детских удерживающих систем, обеспечение автомобиля необходимыми лекарственными препаратами при поездках и так далее.

«Жизнь и здоровье детей – это особая ценность нашего общества, которую мы все обязаны оберегать. Водитель автомобиля управляет средством повышенной опасности, поэтому он должен обеспечить безопасность перевозки маленьких пассажиров», — отметили организаторы акции.

В ней будут задействованы учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные организации, заправочные станции, объекты общепита, автосалоны, производители детских удерживающих устройств.

Источник: Единая Россия
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