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Питерец.ру » Общество » Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году

Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В городе продолжается партийная акция «Родительская приемка» — учебные заведения инспектируют перед 1 сентября

В Петербурге завершается проверка готовности школ к новому учебному году. Единороссы организовали во всех регионах страны акцию «Родительская приёмка»: вместе с родителями и руководителями учебных заведений депутаты и активисты партии инспектируют их безопасность и оснащённость.

Депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте Константин Чебыкин вместе с секретарем Василеостровского районного отделения партии Галиной Королевой посетил среднюю школу № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто.

«Директор школы Татьяна Берлина провела для нас экскурсию, показала, как строители смогли органично вписать в интерьеры здания постройки 30-х годов прошлого века современные предметные кабинеты и рекреационные зоны. Особую гордость вызывает восстановленный цокольный этаж. Очень приятно было увидеть, как преобразилась школа», — рассказал Константин Чебыкин. 

Парламентарий напомнил, что создание комфортной и функциональной образовательной среды — залог будущих успехов школьников, поэтому петербургские единороссы держат на контроле строительство и реконструкцию объектов образования в рамках мониторинга реализации Народной программы партии. 

Единороссы Пушкинского района вместе с родителями и будущими первоклассниками проверили безопасность и оснащенность всем необходимым школы № 552. 

«В школе заканчивается ремонт центрального входа, внутри провели косметический ремонт классов, идет установка звукового оборудования для актового зала, интерактивных досок, информационных киосков, закупленных на грант, укомплектован компьютерный класс и переоборудован класс Монтессори. Родители остались довольны. Школа готова к новому учебному году и готова встречать ребят», — отметила секретарь районного отделения партии Евгения Воронина. 

Участники осмотра проверили готовность школьной библиотеки. Евгения Воронина подчеркнула, что в этом году старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам — все образовательные организации Пушкинского района уже получили новые издания. 

Напомним, «Единая Россия» перед 1 сентября ежегодно проводит акцию «Родительская приемка» в рамках реализации партпроекта «Новая школа». Депутаты и активисты партии вместе с родителями, специалистами профильных ведомств и министерств осматривают объекты образования. Главная задача – проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность в школах, условия для качественного образовательного процесса.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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