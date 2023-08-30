Единороссы проверили готовность нескольких школ Петербурга к новому учебному году

В Петербурге завершается проверка готовности школ к новому учебному году. Единороссы организовали во всех регионах страны акцию «Родительская приёмка»: вместе с родителями и руководителями учебных заведений депутаты и активисты партии инспектируют их безопасность и оснащённость.
Депутат фракции «Единой России» в петербургском парламенте Константин Чебыкин вместе с секретарем Василеостровского районного отделения партии Галиной Королевой посетил среднюю школу № 4 с углубленным изучением французского языка имени Жака-Ива Кусто.
Парламентарий напомнил, что создание комфортной и функциональной образовательной среды — залог будущих успехов школьников, поэтому петербургские единороссы держат на контроле строительство и реконструкцию объектов образования в рамках мониторинга реализации Народной программы партии.
Единороссы Пушкинского района вместе с родителями и будущими первоклассниками проверили безопасность и оснащенность всем необходимым школы № 552.
Участники осмотра проверили готовность школьной библиотеки. Евгения Воронина подчеркнула, что в этом году старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам — все образовательные организации Пушкинского района уже получили новые издания.
Напомним, «Единая Россия» перед 1 сентября ежегодно проводит акцию «Родительская приемка» в рамках реализации партпроекта «Новая школа». Депутаты и активисты партии вместе с родителями, специалистами профильных ведомств и министерств осматривают объекты образования. Главная задача – проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность в школах, условия для качественного образовательного процесса.
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