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Питерец.ру » Общество » Посылки для бойцов, книги для школ и библиотек Мариуполя: очередная партия помощи отправилась на Донбасс из Приморского района Петербурга

Посылки для бойцов, книги для школ и библиотек Мариуполя: очередная партия помощи отправилась на Донбасс из Приморского района Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Жители МО Коломяги продолжают собирать всё необходимое, изготавливать окопные свечи и маскировочные сети для нужд фронта — а также поддерживать население новых регионов  

Партию помощи для российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также жителей Мариуполя подготовили в Приморском районе Петербурга. В погрузке принял участие заместитель председателя Заксобрания Санкт-Петербурга, депутат фракции «Единой России»Николай Бондаренко — ранее он помог организовать на территории МО Коломяги пункт, где изготавливают расходные материалы и принимают от неравнодушных горожан всё, что необходимо для нужд фронта и освобождённых территорий.

Пункт приёма гуманитарной помощи для жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей начал работу в Приморском районе в конце 2023 года. В нём принимают продукты, вещи, предметы личной гигиены и первой необходимости. В этом же месте действуют точки по плетению маскировочных сетей и заливке блиндажных свечей. Помещение для неравнодушных жителей предоставила администрация района по просьбе Николая Бондаренко.

«За этот период проведено большое количество мероприятий. Мы отправили больше двух тысяч маскировочных сетей, огромное количество окопных свечей, гуманитарной помощи, продуктовых наборов длительного хранения, медицинских изделий и препаратов, тёплых вещей, которые необходимы нашим бойцам. В этот пункт приходят люди всех возрастов, школьники, молодёжь, пенсионеры: у нас есть женщина-волонтёр, которой 94 года — и она с удовольствием помогает в этой работе», — рассказал Николай Бондаренко.

В составе партии, которая отправилась из Северной столицы в среду — 34 коробки с книгами на русском языке, которые доставят в Мариуполь. Они пополнят фонды местных школ и библиотек.  

Пункт находится по адресу: улица Вербная, 12, корпус 1. Он работает по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 14.00. Но можно договориться о визите и в другое время, позвонив по телефону: 454-68-70.

Источник: Единая Россия
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