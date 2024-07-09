Засыпай до часа ночи!

Многие специалисты отмечают, что нормальный сон – один из важнейших факторов хорошего здоровья. При этом существуют различные точки зрения, когда именно нужно засыпать. Одни эксперты утверждают, что нужно ложиться до 23 часов, другие – допускают вариант с отходом ко сну до полуночи.

Профессор Джейми Зейцер заявляет, что необходимо засыпать до 1 часа ночи. По словам этого специалиста, люди, ложащиеся спать до 1:00, имеют лучшее психическое здоровье. Среди представителей данной группы встречается меньше депрессий и прочих расстройств.

Зейцер приводит данные исследований, где участвовали более 74 тыс. человек. Этот врач утверждает, что более поздний отход ко сну негативно сказывается на психике.

«Питерец.ру» отмечает, что вопрос «в какое время лучше ложиться – до 23 часов, полуночи или 1:00» остается открытым. Ясно одно – точно нельзя делать это позже 1 часа ночи.