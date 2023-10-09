В Петербурге появилось 200 умных остановок

В Санкт‑Петербурге продолжается ввод умных остановок общественного транспорта. К настоящему моменту на улицах города насчитывается 200 таких остановочных павильонов.

Умная остановка включает в себя несколько систем. Во-первых, она оснащается видеокамерами с обзором на саму остановку и прилегающую к ней территорию. Кроме того, остановка располагает встроенным динамиком, который будет интегрирован с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Санкт‑Петербурга при возникновении ЧС.

Также пространство остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями, благодаря модулю «Говорящий город», по которому через смартфон можно прослушать название остановки, а также информацию о проезжающем общественном транспорте: номер маршрута, направление движения и время прибытия.

«Умные остановки являются частью стратегии развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной Губернатором Александром Бегловым. Они помогают предотвращать правонарушения и повышать их раскрываемость, корректировать маршруты транспорта, а также обеспечивают граждан информацией. В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города», – отмечает вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

Камеры с умных остановок включены в Городскую систему видеонаблюдения. При необходимости все гости и жители Санкт‑Петербурга могут получить записи с этих камер. Для этого необходимо направить запрос на сохранение видео в мобильном приложении «Безопасный Санкт‑Петербург». Также оставить заявку на сохранение видеоархива можно по телефону 576-26-15 в «Городском мониторинговом центре».

Важно отметить, что сохраненная видеозапись выдается только по запросу правоохранительных и судебных органов, органов прокуратуры и адвокатов уполномоченному сотруднику.

Умные остановки появились уже в 11 районах Санкт‑Петербурга. Наибольшее их количество в настоящее время в Центральном и Петроградском районах – 47 и 26 остановочных павильонов соответственно. В Московском районе петербуржцы могут увидеть 25 умных остановок, чуть меньше в Василеостровском и Адмиралтейском районах – 21 и 20 соответственно. В Кировском и Приморском районах установлено 13 и 11 остановок, в Красногвардейском – 10, в Выборгском – 8 во Фрунзенском – 5, а в Калининском – 4 таких остановки.