ента новостей

16:16
В центре Петербурга полицейские в ходе рейда выявили нелегальную продажу алкоголя
15:40
В Петербурге появилось 200 умных остановок
15:26
С собора Петра и Павла в Петергофе сняли строительные леса
14:33
В Ленобласти снят особый противопожарный режим
14:30
В Петербурге возрождают Общество поощрения художеств
14:15
В акваторию Северной столицы вышел второй теплоход, оформленный в стилистике самбо
14:10
На выставке картин Марка Шагала установили мировой рекорд
14:06
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение
14:02
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
09:52
Возле кафе под Кингисеппом мужчина получил пулю в живот
09:46
В Шушарах произошло смертельное ДТП
09:41
В лесу в районе памятника Крест на Дороге Жизни заблудились пять человек
02:26
Петербургский шахматист Максим Матлаков победил Александру Горячкину в 7-м туре Суперфинала – 2023 и вырвался на третье место
01:34
Ольга Баделько продолжает лидировать в женском Суперфинале чемпионата России по шахматам после 7-го тура, Бивол белыми проиграла Шухман
21:18
«Ленинградец» в 13-м туре ФНЛ проиграл «Черноморцу», который тренирует Константин Зырянов
13:13
На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб
13:09
Во Всеволожске конфликт из-за собак закончился стрельбой
13:01
На севере Петербурга поймали поджигателя входных дверей
12:57
В Металлстрое по «горячим» следам поймали «домушника»
12:10
В Колпино пожилая учительница передала мошенникам почти 5 млн рублей
01:19
После унизительных 1:7 от «Южного Урала» петербургское хоккейное «Динамо» получило 3:7 в матче с «Челметом»
23:17
Волейбольный клуб «Ленинградка» после победы в 1-м туре Суперлиги над «Енисеем» выиграла и у клуба «Заречье-Одинцово», на этот раз счёт 3–0
21:46
«Зенит» ожидаемо победил «Сочи» со счётом 2:0, голы забили Клаудиньо и Кассьерра
11:33
В Кудрово молодой мужчина на «Ауди Q5» сбил ученицу 1 класса
11:31
В Красносельском районе мигрант на иномарке сбил ученицу 6 класса
11:28
В Красносельском районе автоледи на иномарке сбила ученика 3 класса
11:25
В Калининском районе пенсионер перевел мошенникам почти 5,7 млн рублей
11:22
В парке Сосновка двое злодеев совершили разбойное нападение на директора одной из строительных фирм
00:13
В Суперфиналах чемпионата России по шахматам Владислав Артемьев и Ольга Баделько одержали свои пятые победы подряд
23:50
Гол Михаила Воробьёва в меньшинстве помог СКА обыграть ЦСКА в Москве – 3:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге появилось 200 умных остановок

В Петербурге появилось 200 умных остановок

0
36
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Петербурге продолжается ввод умных остановок общественного транспорта.

В Санкт‑Петербурге продолжается ввод умных остановок общественного транспорта. К настоящему моменту на улицах города насчитывается 200 таких остановочных павильонов.

Умная остановка включает в себя несколько систем. Во-первых, она оснащается видеокамерами с обзором на саму остановку и прилегающую к ней территорию. Кроме того, остановка располагает встроенным динамиком, который будет интегрирован с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Санкт‑Петербурга при возникновении ЧС.

Также пространство остановки адаптировано для людей с ограниченными возможностями, благодаря модулю «Говорящий город», по которому через смартфон можно прослушать название остановки, а также информацию о проезжающем общественном транспорте: номер маршрута, направление движения и время прибытия.

«Умные остановки являются частью стратегии развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной Губернатором Александром Бегловым. Они помогают предотвращать правонарушения и повышать их раскрываемость, корректировать маршруты транспорта, а также обеспечивают граждан информацией. В планах на 2024 год установить ещё более 100 остановок, в том числе и в центральной части города», – отмечает вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

Камеры с умных остановок включены в Городскую систему видеонаблюдения. При необходимости все гости и жители Санкт‑Петербурга могут получить записи с этих камер. Для этого необходимо направить запрос на сохранение видео в мобильном приложении «Безопасный Санкт‑Петербург». Также оставить заявку на сохранение видеоархива можно по телефону 576-26-15 в «Городском мониторинговом центре».

Важно отметить, что сохраненная видеозапись выдается только по запросу правоохранительных и судебных органов, органов прокуратуры и адвокатов уполномоченному сотруднику.

Умные остановки появились уже в 11 районах Санкт‑Петербурга. Наибольшее их количество в настоящее время в Центральном и Петроградском районах – 47 и 26 остановочных павильонов соответственно. В Московском районе петербуржцы могут увидеть 25 умных остановок, чуть меньше в Василеостровском и Адмиралтейском районах – 21 и 20 соответственно. В Кировском и Приморском районах установлено 13 и 11 остановок, в Красногвардейском – 10, в Выборгском – 8 во Фрунзенском – 5, а в Калининском – 4 таких остановки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-01-2023, 14:32
200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»
23-11-2022, 09:46
Обновляют остановки
11-05-2023, 17:09
В Ленобласти строят новые остановки
8-09-2020, 11:36
На автобусном маршруте между Санкт-Петербургом и Таллином открыли две новые остановки
9-07-2015, 09:32
Остановки общественного транспорта будут модернизированы
11-05-2022, 12:18
Петербуржцы массово жалуются на невозможность оплатить проезд в общественном транспорте картой

Происшествия на дорогах

0
106
Сегодня, 09:46
В Шушарах произошло смертельное ДТП
0
189
Вчера, 13:13
На «Скандинавии» столкнулись «Лада Ларгус» и «Газель», водитель «Лады» погиб
0
291
7-10-2023, 11:33
В Кудрово молодой мужчина на «Ауди Q5» сбил ученицу 1 класса
1
211
7-10-2023, 11:31
В Красносельском районе мигрант на иномарке сбил ученицу 6 класса
Наверх