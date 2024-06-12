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Питерец.ру » Общество » Ленинградская область отмечает День России

Ленинградская область отмечает День России

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Ленобласть отмечает день России

Торжественные церемонии поднятия государственного флага, вручения первых паспортов молодым гражданам России, чествование семей, молодёжные и спортивные акции, раздача ленточек и фрагов триколор — Ленинградская область встречает 12 июня.

«Мы гордимся нашей Родиной — великой страной, которая отстаивает сегодня право каждого народа на земле — самому выбирать свое будущее, сохранять свои духовные традиции.

Каждый из нас сегодня трудится для общей Победы, все мы — мыслями на фронтах специальной военной операции, где наши герои-защитники отстаивают правду и справедливость — главные ценности нашей любимой России.

Желаю всем мира, который обязательно наступит после нашей Победы, добра и процветания!», — поздравил земляков губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Праздничное утро в Ленинградской области начинается спортивно. В Гатчине в 9.00 стартуют праздник «Семейный пикник» и фестиваль бега, посвященные Дню России.

В 11.00 в Выборге, на Смоляном мысу начнётся утренняя зарядка «Россия – здоровая нация», которая перейдет в семейный фестиваль «Россия – мой дом, мой надежный причал».

В 12.00 в Волхове, в городском парке «Ильинка», начнётся областной фестиваль «День детства». А во Всеволожске, в амфитеатре парка «Песчанка», сводный хор из 760 человек, одетых в цвета Российского флага исполнят гимны России и Ленинградской области, будут петь песни о Родине. 

В Лодейном Поле, в Доме народного творчества, в 14.00 в рамках Дня России состоится благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции. 

12 июня День города традиционно отмечают Тосно и Кировск. Народные праздники в честь дня рождения города Тосно и годовщины образования Кировска пройдут на центральных площадках и улицах городов-именинников. 

Сегодня весь день на открытых площадках и в домах культуры больших и малых городов и сел Ленинградской области будет звучать музыка, песни, пройдут концерты, фестивали и народные праздники, посвящённые Дню России.

Источник: Администрация Ленобласти
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