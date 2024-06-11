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Питерец.ру » Общество » Поплатился за купленный диплом

Поплатился за купленный диплом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mr-7.ru
С петербургского экс-капитана полиции взыскали почти 800 тысяч

Покупка диплома – это не просто нарушение морально-этических норм, но и действие, идущее вразрез с законодательством. К сожалению, подобные явления происходят в нашей стране. Но если о каком-либо случае становится известно правоохранителям, нарушители сталкиваются с большими проблемами.

«Питерец.ру» сообщает, что суд СПб оштрафовал бывшего капитана полиции Владимира Солдатова. Теперь этот человек заплатит МВД 784 тыс. руб. Данная структура взыскала эти деньги со своего сотрудника.

В МВД обнаружили, что для продвижения по службе Солдатов купил диплом о высшем образовании, что помогло получить соответствующее звание и прибавку в зарплате. В полиции посчитали разницу и решили затребовать компенсацию. Суд согласился с доводами истца.

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