ента новостей

11:31
Кто получает прибавку к зарплате?
10:39
Какие профессии самые переоцененные?
09:47
Что с омикроном?
10:29
Новостройки продолжат расти
09:57
Рестораторов осчастливили
09:37
Ну а теперь появился омикрон
14:31
Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей
14:17
В Луге полицейский подозревается в крышевании наркоторговца
09:52
Мы движемся к коллективному иммунитету
09:23
Ковид пошел на спад
08:26
Подделок стало меньше
00:51
Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги
00:20
3:0 по ходу матча с «Ак Барсом» превратились для СКА в победу только в овертайме
10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
08:29
Готовится полезное нововведение?
11:45
В Петерберге задержали разбойника
08:02
Еле вызвали врача
07:23
Тарифы сдерживают
06:55
Нет денег – нет газа
14:19
В Петербурге полиция ищет педофила
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Кто получает прибавку к зарплате?

Кто получает прибавку к зарплате?

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Каким сотрудникам чаще всего повышают заработную плату?

Большинство работников хотят получать больше. Кто-то даже высказывает свои пожелания работодателю. Другой же не решается просить о таких вещах, но тоже не отказался бы от такого повышения. Однако некоторым счастливчикам все же удается получить желаемое. Причем прибавка иногда становится существенной.

Аналитики определили, каким сотрудникам в основном повышают зарплату. С начала пандемии этого удалось достичь половине обратившихся работников. Руководители чаще шли навстречу тем, кто четко заявлял о своих пожеланиях и был конкретен в цифрах. Интересно, что чем выше назывались суммы, тем больше шансов имел такой работник. Увеличения зарплаты добились те, кто просил прибавку в 30% и более.

«Питерец.ру» отмечает, что этот принцип работает не всегда. Если у работодателя нет физической возможности платить больше, шансы получить прибавку к зарплате малы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-04-2018, 07:40
Прибавка к пенсии
17-11-2021, 09:45
Запросы оказались скромными
28-07-2016, 09:18
А зачем платить зарплату?
10-08-2021, 08:16
Работодатель не хотел платить инвалиду
9-04-2021, 09:15
Кто доволен зарплатой?
24-07-2019, 08:14
Кто больше всех получает?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
298
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
420
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
369
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
327
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх