Кто получает прибавку к зарплате?

Большинство работников хотят получать больше. Кто-то даже высказывает свои пожелания работодателю. Другой же не решается просить о таких вещах, но тоже не отказался бы от такого повышения. Однако некоторым счастливчикам все же удается получить желаемое. Причем прибавка иногда становится существенной.

Аналитики определили, каким сотрудникам в основном повышают зарплату. С начала пандемии этого удалось достичь половине обратившихся работников. Руководители чаще шли навстречу тем, кто четко заявлял о своих пожеланиях и был конкретен в цифрах. Интересно, что чем выше назывались суммы, тем больше шансов имел такой работник. Увеличения зарплаты добились те, кто просил прибавку в 30% и более.

«Питерец.ру» отмечает, что этот принцип работает не всегда. Если у работодателя нет физической возможности платить больше, шансы получить прибавку к зарплате малы.