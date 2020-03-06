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Питерец.ру » Экономика » Петербургский форум отменен

Петербургский форум отменен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
m.pln24.ru
ПМЭФ-2020 не состоится из-за короновируса

«Питерец.ру» сообщает, что в этом году Петербург останется без Международного экономического форума. Руководство данного мероприятия приняло решение об его отмене.


Поводом для этого стала ситуация с коронавирусом, которая оказала очень серьезное влияние на мировые процессы, в том числе – экономические. Наша страна планировала проводить форум в Петербурге, несмотря на сложившуюся обстановку. Но Всемирная организация здравоохранения выразила серьезную обеспокоенность из-за распространения вируса. Поэтому и было принято соответствующее решение.


ПМЭФ стал важным международным мероприятием, которое посещало десятки тысяч человек из многих стран мира. На полях форума обсуждались серьезные вопросы, заключались выгодные сделки. Это серьезная потеря для Петербурга, который получал весомые выгоды от такого форума.

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