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Питерец.ру » Общество » В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»

В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге определен победитель второго этапа конкурса «Народный участковый»

Старший лейтенант полиции Дмитрий Кукатов, участковый уполномоченный полиции Петродворцового района СПб, стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022».

16 октября завершилось голосование в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2022». В конкурсе участвовали 9 участковых уполномоченных полиции нашего региона. По итогам голосования наибольшее количество голосов получили:

1. Кукатов Дмитрий Михайлович, старший лейтенант полиции, 46 отдела полиции ОМВД России по Петродворцовому району СПб;

2. Еркен Ильясович Ахметов, капитан полиции, ОМВД России по Сосновоборскому району ЛО;

3. Елена Александровна Грачева, майор полиции, 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб.

СПб и ЛО в финальном этапе конкурса будет представлять старший лейтенант полиции Дмитрий Кукатов.

Источник: ГУ МВД
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