В Петербурге инспекторы ГИБДД пресекли попытку дачи взятки

В минувший понедельник ночью около 02 часов 40 минут возле дома 27 по улице Садовой был остановлен автомобиль «Хундай Солярис», под управлением 28-летнего гражданина среднеазисткого государства, у которого отсутствовала регистрация на территории Петербурга и Ленобласти. В ходе составления административного материала по ст. 18.8 КоАП РФ водитель, за непривлечение его к административной ответственности, предпринял попытку дачи взятки должностному лицу в размере 2000 руб.

Факт дачи взятки были пресечен сотрудниками Госавтоинспекции, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

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