Врач о вреде супов

«Питерец.ру» отмечает, что, согласно распространенному мнению, супы однозначно полезны и без каких-либо проблем усваиваются человеческим организмом. Но диетолог Елена Соломатина опровергает правоту данного тезиса. По словам этого врача, некоторые супы могут оказаться вредными.

Например, суп с клецками не дает какой-либо энергии. Находящиеся в нем мучные шарики содержат много углеводов, так что людям с избыточным весом лучше воздержаться от этого блюда.

Вред здоровью могут причинить солянка и рассольник. Там присутствуют копчености и продукты, которые могут оказать негативное влияние на работу желудка и кишечника. Диетолог также рекомендует выбирать нежирные овощные и рыбные супы, диетические щи и борщи.