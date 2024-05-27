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Питерец.ру » Общество » Врач о вреде супов

Врач о вреде супов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Могут ли супы пагубно влиять на наше здоровье?

«Питерец.ру» отмечает, что, согласно распространенному мнению, супы однозначно полезны и без каких-либо проблем усваиваются человеческим организмом. Но диетолог Елена Соломатина опровергает правоту данного тезиса. По словам этого врача, некоторые супы могут оказаться вредными.

Например, суп с клецками не дает какой-либо энергии. Находящиеся в нем мучные шарики содержат много углеводов, так что людям с избыточным весом лучше воздержаться от этого блюда.

Вред здоровью могут причинить солянка и рассольник. Там присутствуют копчености и продукты, которые могут оказать негативное влияние на работу желудка и кишечника. Диетолог также рекомендует выбирать нежирные овощные и рыбные супы, диетические щи и борщи.

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