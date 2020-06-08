Опасность солянки

«Питерец.ру» сообщает, что, по мнению специалистов, наиболее опасным супом является солянка. Так считают некоторые диетологи. Солянка особенно вредна для здоровья людей, страдающих гипертонией, ожирением и болезнями сердца.

В этом супе находится много насыщенных жиров, которые содержатся в копченостях и колбасных изделиях. Помимо этого, находящиеся в составе солянки лимон, каперсы и соленья тоже негативно влияют на здоровье определенной группы людей. Такой суп не рекомендуется тем, у кого гастрит, язва желудка, а также проблемы двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы. Так что петербуржцам следует следить за тем, чем они питаются, и как эти продукты оказывают влияние на здоровье.