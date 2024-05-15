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Питерец.ру » Общество » Когда завершится реформа ЖКХ?

Когда завершится реформа ЖКХ?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
dp.ru
На реформу ЖКХ потребуется еще некоторое время

Ситуация в ЖКХ оставляет желать лучшего. Однако в последние годы в этой сфере наблюдаются некоторые улучшения. Например, в Петербурге осуществляется реформа. По словам губернатора Беглова, на ее завершение потребуется еще до 2 лет.

С прошлого года в СПб изменилась система уборки – на нее перешли все городские жилищные компании. Также продолжается закупка новых технических средств – машин, оборудования и инвентаря. В Петербурге подняли зарплаты дворникам и механизаторам – теперь они получают до 55 тыс. и 80 тыс. руб. Дорожным предприятиям СПб стали выделять больше денег.

В общем, по словам Беглова, положительные результаты реформы уже видны. Однако все еще остаются проблемы, которые необходимо решать. Особенно это касается ситуаций с множеством подрядчиков.

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