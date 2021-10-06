Свалки нужно ликвидировать

Нашумевшая мусорная реформа должна была улучшить ситуацию с отходами. Только почему-то дело с мертвой точки не сдвинулось. Пожалуй, стало еще хуже – скапливаются горы мусора, а проблема свалок так и остается нерешенной. Для чего была нужна эта реформа? Чтобы кто-то улучшил свое благосостояние?

На проблему свалок обратил внимание даже президент Путин. Он призвал правительство ускорить решение вопроса и ликвидировать все открытые мусорные полигоны, находящиеся в черте городов. Выполнить эту задачу необходимо в ближайшие годы.

Но как говорится, ближайшие годы – это понятие растяжимое. Да и ускорение – вещь в данном случае абстрактная. Ускориться по сравнению с чем? Раньше в этой сфере не делалась практически ничего. Ну а теперь начнутся какие-то движения. Но медленный шаг по сравнению с топтанием на месте тоже можно считать ускорением.

«Питерец.ру» обращает внимание, что проблема свалок является актуальной для Северной столицы и Ленобласти. Ситуация здесь оставляет желать лучшего. Но решится ли эта проблема?