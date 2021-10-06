ента новостей

09:01
Свалки нужно ликвидировать
16:22
На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд
16:16
Концерт Джойс Дидонато
16:11
Педагогический диктант 2021. Дан старт регистрации
13:47
Более 200000 детей подверглись сексуальному насилию со стороны французского католического духовенства
13:39
Парламент Эфиопии утвердил Абия Ахмеда на посту премьер-министра
12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
10:41
В Ленобласти сотрудники ДПС провели профилактические рейды
10:28
В Петербурге полиция проверила ночные клубы и бары
09:46
Сколько тратят на животных?
07:27
Что с бессимптомным ковидом?
07:23
Может ли кредит повлиять на карьеру?
15:38
«День Первокурсника» состоялся!
15:10
Школьница из Аннино Ленинградской области читает прозу лучше всех в мире
15:03
На трассе А-215 введут реверсивное движение
12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
12:21
В Петербурге мужчина зарезал свою сестру
12:02
Вулкан на Канарских островов становится все более агрессивным
11:13
Северная Корея возобновляет связь с Югом
11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
10:57
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в изнасиловании
10:19
Что с потерей обоняния?
08:59
Нужно ли запрещать телефоны в школе?
08:19
Кредиты ограничат
01:00
Баскетбольный «Зенит» стартовал в Евролиге с гостевой победы над другим российским клубом
15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Свалки нужно ликвидировать

Свалки нужно ликвидировать

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
oblgazeta.ru
Президент призвал срочно ликвидировать свалки

Нашумевшая мусорная реформа должна была улучшить ситуацию с отходами. Только почему-то дело с мертвой точки не сдвинулось. Пожалуй, стало еще хуже – скапливаются горы мусора, а проблема свалок так и остается нерешенной. Для чего была нужна эта реформа? Чтобы кто-то улучшил свое благосостояние?

На проблему свалок обратил внимание даже президент Путин. Он призвал правительство ускорить решение вопроса и ликвидировать все открытые мусорные полигоны, находящиеся в черте городов. Выполнить эту задачу необходимо в ближайшие годы.

Но как говорится, ближайшие годы – это понятие растяжимое. Да и ускорение – вещь в данном случае абстрактная. Ускориться по сравнению с чем? Раньше в этой сфере не делалась практически ничего. Ну а теперь начнутся какие-то движения. Но медленный шаг по сравнению с топтанием на месте тоже можно считать ускорением.

«Питерец.ру» обращает внимание, что проблема свалок является актуальной для Северной столицы и Ленобласти. Ситуация здесь оставляет желать лучшего. Но решится ли эта проблема?

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-08-2021, 08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
5-08-2016, 07:11
Зачем вы мусорите, господа?!
18-11-2016, 08:59
Полигоны в Ленобласти
14-02-2017, 09:51
Главная проблема неприятного запаха - отсутствие политической воли
19-03-2020, 17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
20-02-2020, 20:57
Петербуржцы не поддерживают «мусорную» политику местных властей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Вчера, 12:34
В Ленобласти в ДТП пострадали дети
0
143
4-10-2021, 12:28
На КАД иномарка влетела в "Газель"
0
138
4-10-2021, 11:03
В Ленобласти внедорожник с нетрезвым водителем насмерть сбил пешехода
0
184
1-10-2021, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
Наверх