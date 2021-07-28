Что с клещами?

Лето – сезон активности клещей. Поэтому людям в данный период нужно быть особенно осторожными. Иначе можно столкнуться с опасными паразитами, которые готовы атаковать очередную жертву.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано более 4 тыс. укусов клещей. С этими кровопийцами столкнулись 4078 человек, в том числе 868 детей. При этом такие цифры оказались ниже показателей региона за последние годы. Наибольшая активность этих паукообразных наблюдалась в трех р-нах – Тихвинском, Бокситогорском и Волховском.

Специалистам удалось исследовать более 3,5 клещей. Из них носителями энцефалита оказалась только 31 особь, что составляет 0,9 %. А вот боррелиями были поражены примерно 33% паразитов, у 5% клещей обнаружили анаплазмоз и эрлихиоз. В результате двое человек были заражены вирусным энцефалитом, столько же – боррелиозом.

В этом году в Ленобласти намерены привить от энцефалита 89,5 тыс. человек. Это люди, которые сталкиваются с риском заражения в силу своей профессиональной деятельности. В настоящий момент привито почти 40% представителей этой группы.