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Питерец.ру » Общество » Что с клещами?

Что с клещами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.spb.ru
Сколько людей пострадало от клещей?

Лето – сезон активности клещей. Поэтому людям в данный период нужно быть особенно осторожными. Иначе можно столкнуться с опасными паразитами, которые готовы атаковать очередную жертву.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2021 году в Ленобласти было зафиксировано более 4 тыс. укусов клещей. С этими кровопийцами столкнулись 4078 человек, в том числе 868 детей. При этом такие цифры оказались ниже показателей региона за последние годы. Наибольшая активность этих паукообразных наблюдалась в трех р-нах – Тихвинском, Бокситогорском и Волховском.

Специалистам удалось исследовать более 3,5 клещей. Из них носителями энцефалита оказалась только 31 особь, что составляет 0,9 %. А вот боррелиями были поражены примерно 33% паразитов, у 5% клещей обнаружили анаплазмоз и эрлихиоз. В результате двое человек были заражены вирусным энцефалитом, столько же – боррелиозом.

В этом году в Ленобласти намерены привить от энцефалита 89,5 тыс. человек. Это люди, которые сталкиваются с риском заражения в силу своей профессиональной деятельности. В настоящий момент привито почти 40% представителей этой группы.

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