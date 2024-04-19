Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»

20 апреля в 12:00 на территории Петропавловской крепости состоится городской финал Смотр-конкурса почетных караулов.
Участниками мероприятия станут победители районных этапов конкурса в 4-й возрастной группе (возраст 17-21). Этапы прошли в 12 районах Санкт-Петербурга. Ребятам предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки, несения почетного караула, возложение венка и гирлянды. Помимо отточенного мастерства, слаженного действия в строю, выдержки и терпения, участников проверят на знание отечественной истории и истории движения «Пост №1».
Главным судьей Смотра-конкурса станет председатель межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой Российской Федерации, генерал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко. Победители Смотр-конкурса будут торжественно награждены на
Патриотическом молодёжном форуме. Переходящий приз вернется от победителя прошлого года, Адмиралтейского района, и будет вручен новому победителю.
Справочно: 3 декабря на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла церемония открытия постоянно действующего молодежного Поста №1. Начиная с 16 января, еженедельно на Пискаревском мемориальном кладбище учащиеся школ и кадетских классов несут службу у Вечного огня и монумента «Мать-Родина». К 10 апреля прошло уже более 40 караулов.
Также сейчас идет набор в сводный Почетный караул, который заступит на смену 8-9 мая. Все желающие от 14 до 25 лет могут заполнить форму vk.cc/cw4OQ8 и стать участниками Почетного караула ко Дню Победы.
Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».