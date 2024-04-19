ента новостей

12:36
Пенсионерка с проспекта Науки отдала мошенникам 5,3 млн рублей
12:30
В Петербурге раскрыли схему подмены зарядных устройств, заказанных через маркетплейс
12:17
В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством
11:52
В Петербурге состоится открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»
11:47
Каким провайдерам хостинга сегодня можно работать в РФ?
09:55
Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»
09:49
Подростков Ленобласти выведут на «Орбиту добра»
09:32
Закрывается трамвайное движение по проспекту Просвещения
09:16
Субботник решили перенести
08:45
Чиновники поборются за лайки и репосты
00:54
Драма российских шахматисток в 11-м туре претендентского турнира в Торонто – проиграли обе
00:32
«Ленинградка» начала серию за бронзу женской волейбольной Суперлиги с гостевой победы над московским «Динамо»
21:13
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий единолично лидирует в претендентской гонке в Торонто, набрав 7 очков в 11 турах
18:39
В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий
15:55
В преддверии 9 мая петербургские единороссы и «Волонтёры Победы» проводят субботники на мемориалах Воинской славы
15:52
В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице
15:47
«Блокадный Трезорка»: съемки завершены
15:23
«Большие гастроли» Новосибирского театра "Глобус" в ТЮЗе
14:12
В Невском районе задержали дебошира со страйкбольной гранатой
14:04
В Ленобласти рецидивист избил и изнасиловал 49-летнюю женщину
13:57
В Невском районе ищут водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста
13:50
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку из Петродворцового района
13:32
На Новоизмайловском проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой
12:36
На Новоизмайловском проспекте подросток выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета
12:30
В Петербурге поймали подозреваемую в обмане пенсионерки в Калининском районе
12:24
Индийцев стало больше чем китайцев
11:34
В преддверии Дня Победы в сети появилась новая мошенническая схема
11:31
В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 1,5 млн рублей
11:26
В Приморском районе пенсионерка инвестировала в мошенников 5 млн рублей
10:43
Квартиру предпринимательницы в Петербурге обокрали на 7,7 миллиона рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»

Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»

0
59
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
На территории Петропавловской крепости состоится городской финал Смотр-конкурса почетных караулов.

20 апреля в 12:00 на территории Петропавловской крепости состоится городской финал Смотр-конкурса почетных караулов.

Участниками мероприятия станут победители районных этапов конкурса в 4-й возрастной группе (возраст 17-21). Этапы прошли в 12 районах Санкт-Петербурга. Ребятам предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки, несения почетного караула, возложение венка и гирлянды. Помимо отточенного мастерства, слаженного действия в строю, выдержки и терпения, участников проверят на знание отечественной истории и истории движения «Пост №1».

«Для меня быть постовцем – это, в первую очередь, чтить и помнить историю своей Родины, развиваться духовно и физически, воспитывать в себе гражданина и оставаться человеком. Для меня честь быть первооткрывателем, ведь в Санкт-Петербурге никогда не было молодежного Поста №1. Я с большой ответственностью подхожу к несению службы. Благодаря занятиям в Дзержинце я стал более уверенным, раскрылся как личность, приобрел социальные навыки. У меня улучшилась осанка», – поделился своей историей Дмитрий Смирнов.

Главным   судьей    Смотра-конкурса   станет    председатель    межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой Российской Федерации, генерал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко. Победители          Смотр-конкурса будут                           торжественно          награждены            на

Патриотическом молодёжном форуме. Переходящий приз вернется от победителя прошлого года, Адмиралтейского района, и будет вручен новому победителю.

Справочно: 3 декабря на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла церемония открытия постоянно действующего молодежного Поста №1. Начиная с 16 января, еженедельно на Пискаревском мемориальном кладбище учащиеся школ и кадетских классов несут службу у Вечного огня и монумента «Мать-Родина». К 10 апреля прошло уже более 40 караулов.

Также сейчас идет набор в сводный Почетный караул, который заступит на смену 8-9 мая. Все желающие от 14 до 25 лет могут заполнить форму vk.cc/cw4OQ8 и стать участниками Почетного караула ко Дню Победы.

Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».

Источник: Центр «Дзержинец»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-04-2023, 15:48
Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»
5-05-2017, 11:19
Молодежный Почетный караул
3-10-2017, 19:10
Колпино защитило честь Петербурга на всероссийском Слете Постов №1
4-07-2019, 15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
31-01-2022, 12:16
Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»
26-09-2023, 09:17
Музей Корабелки стал победителем конкурса «Корпоративный музей»

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 15:52
В Петербурге задержан водитель, сбивший 16-летнего велосипедиста на Караваевской улице
0
108
Вчера, 13:57
В Невском районе ищут водителя, сбившего 16-летнего велосипедиста
0
195
16-04-2024, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
193
16-04-2024, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
Наверх