Финал ежегодного городского Смотра-конкурса «Эстафета Памяти – Почетный караул»

20 апреля в 12:00 на территории Петропавловской крепости состоится городской финал Смотр-конкурса почетных караулов.

Участниками мероприятия станут победители районных этапов конкурса в 4-й возрастной группе (возраст 17-21). Этапы прошли в 12 районах Санкт-Петербурга. Ребятам предстоит продемонстрировать навыки строевой подготовки, несения почетного караула, возложение венка и гирлянды. Помимо отточенного мастерства, слаженного действия в строю, выдержки и терпения, участников проверят на знание отечественной истории и истории движения «Пост №1».

«Для меня быть постовцем – это, в первую очередь, чтить и помнить историю своей Родины, развиваться духовно и физически, воспитывать в себе гражданина и оставаться человеком. Для меня честь быть первооткрывателем, ведь в Санкт-Петербурге никогда не было молодежного Поста №1. Я с большой ответственностью подхожу к несению службы. Благодаря занятиям в Дзержинце я стал более уверенным, раскрылся как личность, приобрел социальные навыки. У меня улучшилась осанка», – поделился своей историей Дмитрий Смирнов.

Главным судьей Смотра-конкурса станет председатель межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Герой Российской Федерации, генерал-майор Геннадий Дмитриевич Фоменко. Победители Смотр-конкурса будут торжественно награждены на

Патриотическом молодёжном форуме. Переходящий приз вернется от победителя прошлого года, Адмиралтейского района, и будет вручен новому победителю.

Справочно: 3 декабря на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла церемония открытия постоянно действующего молодежного Поста №1. Начиная с 16 января, еженедельно на Пискаревском мемориальном кладбище учащиеся школ и кадетских классов несут службу у Вечного огня и монумента «Мать-Родина». К 10 апреля прошло уже более 40 караулов.

Также сейчас идет набор в сводный Почетный караул, который заступит на смену 8-9 мая. Все желающие от 14 до 25 лет могут заполнить форму vk.cc/cw4OQ8 и стать участниками Почетного караула ко Дню Победы.

Организатор – Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».