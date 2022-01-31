Итоги Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!»

27 января в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошёл финал Всероссийского инклюзивного конкурса чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!», прошедшего при поддержке компании «Газпром переработка» и «Панорама ТВ».

Организаторами конкурса выступили Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и Психоневрологический интернат №7.

Участниками конкурса военной поэзии стали 843 человека из всей России: от Калининграда до Владивостока.

В Психоневрологическом интернате №7 проживают 23 ветерана Великой отечественной войны: 14 жителей блокадного Ленинграда, 6 тружеников тыла и 4 узника фашистских концлагерей. Для них компания «Газпром переработка» подготовила подарки, которые будут вручены индивидуально. А также будет организован просмотр концерта с помощью современных технологий.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией награждение финалистов и праздничный концерт прошли в дистанционном формате на базе Психоневрологического интерната №7.