На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 103 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой «Петродворец-Кейкино» (Гостилицкое шоссе) полностью перекроют съезд № 5.
Даты полного перекрытия движения:
1) В ночь с 26 на 27 августа 2021 года;
2) В ночь с 27 на 28 августа 2021 года.
Время перекрытия: 21:00 – 06:00.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.