На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 103 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой «Петродворец-Кейкино» (Гостилицкое шоссе) полностью перекроют съезд № 5.

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 26 на 27 августа 2021 года;

2) В ночь с 27 на 28 августа 2021 года.

Время перекрытия: 21:00 – 06:00.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца КАД на Гостилицкое шоссе в направлении Петергофа, а так же будет полностью перекрыто движение по Гостилицкому шоссе по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.