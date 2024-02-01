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Питерец.ру » Общество » Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО

Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты петербургского парламента отправили очередную партию груза в зону СВО

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский вместе с депутатами Константином Чебыкиным и Юрием Гладуновым отправили бойцам Ленинградского и мотострелкового полков, а также танкового батальона «Аврора» очередную партию гуманитарной помощи. Среди предметов – спальные мешки, термобельё, электрические патроны, наборы автоинструментов, тепловизоры, зарядные устройства, оптические бинокли, бронежилеты, очки ночного видения и др. Всего – около 100 тонн. Для мотострелкового полка закуплен автомобиль УАЗ (буханка), восьмиместный автобус с комплектом зимней резины, система Купол-360. В танковый батальон «Аврора» уедет вездеход «Буйвол», а также утеплители.

– С начала проведения специальной военной операции мы доставили бойцам больше 1000 тонн гуманитарной помощи: десятки автомобилей, сотни квадрокоптеров, тысячи комплектов одежды. Правительство и лично Губернатор серьёзно занимаются этим вопросом. Работа налажена. Наш город – один из лидеров по количеству объёма грузов, который поставляется в зону СВО. Сегодня в несколько наших полков мы отправляем очередную партию. Ещё одна наша задача – забота о жёнах, матерях и детях военнослужащих. Хотел бы поблагодарить всех, кто занят в этой работе, в том числе депутатов Законодательного Собрания. За всё время в зоне СВО побывали более 20 парламентариев. Это не просто поездки, а помощь и поддержка ребят – и материальная, и моральная. Наши герои должны знать, что город их ждёт. Наше дело правое, победа будет за нами, – сказал Александр Бельский.

Как рассказал Константин Чебыкин, последняя поездка состоялась в этом году на Крещение – бойцам доставили партию валенок, дизель-генераторы и спецсредства.

– Тогда же к нам обратились с запросом привезти квадрокоптеры, средства специальной связи. Удалось закупить всё в короткий срок и сегодня груз отправляется военнослужащим. Город оперативно подходит ко всем потребностям ребят, за что спасибо всем неравнодушным людям, – добавил он.
Источник: ЗАКС
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